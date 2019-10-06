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فن

إنجي علي تهنئ نجلاء بدر بعيد ميلادها .. صور

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:26 ص
انجى على ونجلاء بدر
انجى على ونجلاء بدر
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محمد بدران
هنأت الإعلامية ​إنجي علي​ صديقتها الفنانة ​نجلاء بدر​ بعيد ميلادها، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".

ونشرت إنجي صورة جمعتها بـ نجلاء بدر، وعلقت عليها: "عيد ميلاد سعيد يا صديقتي، اتمنى لك سنة رائعة".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : ربنا يحميكم، كل عام وانتم بخير، عيد ميلاد سعيد، القمرات .

يذكر أن اخر اعمال نجلاء بدر الدرامية مسلسل "ابو جبل" بطولة مصطفى شعبان , عائشة بن أحمد والذى تم عرضه فى رمضان الماضى و حقق نجاحا كبيرا.
إنجي علي تهنئ نجلاء بدر بعيد ميلادها .. صور
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