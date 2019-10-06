توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 6 /10 /2019 على الصعيد المهني والصحى والعاطفى

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 06 اكتوبر 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.



برج الحمل

مهنيًا: تقع اليوم تغييرات جذرية وترتيب بعض الأمور ووضع حد نهائي لها كم انك تنجح فى بعض المشاريع التى كنت قد خططت لها منذ فترة

عاطفيًا: قد تهتم بشأن ما يزعج الشريك وتشتري له بعض الهدايا في محاولة منك للتخفيف عنه

صحيًا: تابع جيدًا البرامج المهتمة بالشأن الصحي وحاول تنفيذ ما تعرضه من حلول للتخلص من بعض المشكلات الصحية



برج الثور:

مهنيًا: تحصل على دعم وتأييد وترتفع المعنويات وتتقدم بنجاح، وتتخذ المبادرة لحسم الخيارات فى مجالك المهني وتنجح فى جميع خياراتك

عاطفيًا: تستعيد موقعك في قلب الشريك بعد سوء تفاهم بسيط مر بينكما، فقم بما يرضيه ولن تكون خاسرًا

صحيًا: انفعالك وعصبيتك الزائدان يقلقان راحتك ويقضّان مضجعك ويبقيانك كأنك على استعداد دائم لمخاصمة الجميع



برج الجوزاء:

مهنيًا: بانتظارك أفكار بنّاءة قد تدفعك إلى التخطيط للقيام بمشروع مهم تعلق عليه آمالًا كبارًا كما بانتظار لقاء مثمر وناجح

عاطفيًا: حماسة الشريك لإرضائك تفاجئك وتنعكس إيجابًا على العلاقة بينكما وتوضيح الرؤية المستقبلية بينكما

صحيًا: لا تغامر بصحتك من أجل ساعات عمل إضافية تفقدك عافيتك وتنال من طاقتك وتذكر صحتك اولا



برج السرطان:

مهنيًا: كن أكثر ثقة بقدراتك على الرغم من سعي بعضهم للنيل منك وإحباط عزيمتك وعرقلة مسيرتك الناجحة فكن واثق من نفسك وقوي

عاطفيًا: اذا كنت عازبا فإن اليوم مناسب لتقابل الشخص المناسب فيشعرك ذلك بارتياح كبير بعد أيام صعبة أخيرًا

صحيًا: تحاشَ الانتقاد والانفعال الشديد ولا تتطرّف في مواقفك واحذر المتاعب العائلية



برج الاسد:

مهنيًا: تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائدًا في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك أو وضعك الاجتماعي

عاطفيًا: يزورك أحد الأصدقاء حاملًا دعوة لك وللشريك لتمضية عطلة أسبوع رومانسية وهي فرصة لتجديد عهود الحب

صحيًا: حافظ على معنوياتك لأنه يوم دقيق وقد يعرّض سلامتك للخطر فكن حذر ومنتبه لصحتك



برج العذراء:

مهنيًا: تتركز عليك الأضواء هذا اليوم، فتجد نفسك أمام استحقاقات مهمّة قد تغيّر حياتك المهنية وتحقق كل ما كنت تحلم بيه وتتمناه

عاطفيًا: قد يصعب عليك التعامل مع شؤون عاطفية تتنافر مع أوضاعك الشخصية، لكن هذا لن يدوم طويلًا

صحيًا: قد تواجه بعض التوترات العصبية نتيجة عدم الشعور بالراحة في محيطك



برج الميزان

مهنيًا: تتبدل الأمور اليوم قليلًا ويخف الوهج، وتتريث قليلًا قبل إطلاق الأحكام العشوائية وتذكر لكل فعل رد فعل فكن حذر

عاطفيًا: ربما تطرح مسألة قديمة تعيد إليك الذكريات، اعمل خلف الستار ولا تستعرض قواك أمام الشريك

صحيًا: لا تمارس التمارين الرياضية أكثر من المطلوب منك، ولا ترهق نفسك لأنك تفسد الأمور



برج العقرب:

مهنيًا: يخفف عليك الفلك اليوم من الضغوطات التى كانت تمارس عليك الفترة الماضية ويوقف معاكسته لك فكن على يقين ان الاتى احسن

عاطفيًا: يسهّل الشريك أمامك الحوار والنقاش فتجدان معًا حلًا لبعض المشكلات في التعاطي بينكما

صحيًا: أنت قوي الإرادة وتشعّ صلابة، لكن في الشأن الصحي هاتان الصفتان شبه مفقودتين



برج القوس:

مهنيًا: يعاكس الفلك اليوم برجك ويعرقل بعض الخطوات، فتحاول أن تحسّن وضعك من خلال القيام بمشاريع جديدة مثمرة

عاطفيًا: لا تقم اليوم بأيّ مجازفات في المجال العاطفي وأنت تدرك أنها لن تكون في مصلحتك

صحيًا: حكّم عقلك وشغّل فكرك قبل أن تقرّر عدم متابعة التعليمات الطبية المطلوبة منك



برج الجدي

مهنيًا: يحملك الفلك اليوم على مضاعفة الحذر والانتباه خاصة اذا كنت مقبلا على إمضاء على أوراق إدارية، كما يجب عليك التحفظ أمام شراكة ما.

عاطفيًا: طريقتك المميزة في الإقناع تحير الشريك، فيصبح متخوّفًا من فرض ضغوط غير معلنة عليه لتحقيق أهدافك

صحيًا: ابتعد عن الضغوط ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، وحاول الترفيه عن نفسك باستمرار



برج الدلو:

مهنيًا: يخف الضغط وتهدأ الأحوال، وتتمتع بطاقة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم والنجاح فى مجالك المهني.

عاطفيًا: حاول قدر الإمكان ممارسة سحرك على الشريك، فأنت تدرك مكامن ضعفه تجاهك فاستغلاها لتعزيز العلاقة بينكما.

صحيًا: اتباع نظام غذائي صحي يساعد كثيرًا للحفاظ على الرشاقة والحيوية والنشاط.



برج الحوت:

مهنيًا: يعوّق الفلك اليوم تحسين وضعك المهني وتكون هناك بعض الحواجز والعقبات، لكن كل شيء سيكون لمصلحتك قريبًا.

عاطفيًا: لا تنتقص من قدرات الحبيب وأنت تدرك أنه موهوب، وثمة علاقة قديمة تهدّد مستقبلك، لذا فإنّ الحسم مطلوب لتصحيح الأمور.

صحيًا: ممارسة الرياضة باستمرار، توفر لك قدرة أكبر على التركيز وصفاء في الذهن.