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فن

نصر أكتوبر.. رانيا محمود ياسين تنشر صورة لوالدتها مع السادات

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:38 ص
الرئيس السادات والفنانة
الرئيس السادات والفنانة شهيرة
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محمد بدران
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة نادرة لوالدتها الفنانة شهيرة، مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

وكتبت رانيا محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "تكريم امى الفنانة شهيرة حفظها الله من الرئيس الشهيد خالد الذكر محمد انور السادات في عيد الفن رحمه الله واسكنه فسيح جناته".

يذكر أن رانيا محمود ياسين تستعد لاستئناف تصوير مشاهدها بمسلسل فلانتينو خلال الأيام القادمة.

مسلسل «فلانتينو»، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام فى الدراما، وبطولة النجم عادل إمام ويشارك في التمثيل أيضًا دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة.
نصر أكتوبر.. رانيا محمود ياسين تنشر صورة لوالدتها مع السادات
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