تمارين رياضية بسيطة لكسر الروتين.. فيديو

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الجديدة والآمنة التي تساعد على كسر الروتين.



وقال حسام أبو هاشم، في برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم، الأحد، إن هذا النوع من التمارين ممتع جدا، خاصة أنه يوجد شخص آخر يمارس نفس التمارين في نفس الوقت وبالتالي يكون هناك منافسة وتحدٍ.



وأضاف حسام أبو هاشم أن تلك التمارين من الممكن تأديتها في الصالات الرياضية أو في المنزل.



وأوضح حسام أبو هاشم أن هذه التمارين تشد عضلات الجسم بشكل كامل لاكتساب لياقة بدنية عالية، مؤكدا أنه من الممكن أداؤها بالمنزل، خاصة أنها بسيطة جدًا ولا تحتاج لمكان واسع لتأديتها.

