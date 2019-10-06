بعد إصابة والد بيونسيه.. أسباب وأعراض سرطان الثدي عند الرجال

كشف ماثيو نولز والد النجمة العالمية بيونسيه، عن إصابته بمرض سرطان الثدي، خلال الأيام الماضية، وذلك في مقابلة تليفزيونية مع برنامج "جود مورنينغ أميركا" الذي تبثه شبكة تلفزيون "أيه بي سي" الأمريكية.





ويعتقد الكثيرين أن الرجال لا يصابون بهذا المرض وأنه مقتصر على النساء فقط، إلا أن الرجال يمكن أن يصابوا به أيضًا، فكثير من الناس لا يدركون أن الرجال لديهم أنسجة الثدي وأنه يمكن أن يصابوا بسرطان الثدي،و يمكن أن تصبح الخلايا الموجودة في أي جزء من الجسم سرطانًا ويمكن أن تنتشر إلى مناطق أخرى.





كيف يحدث سرطان الثدي للرجال ؟

يبدأ سرطان الثدي عندما تبدأ خلايا الثدي في الخروج عن السيطرة، و عادة ما تشكل هذه الخلايا ورمًا يمكن رؤيته غالبًا على الأشعة السينية أو الشعور به ككتلة، و يكون الورم خبيثا (سرطان) إذا تمكنت الخلايا من النمو وغزو الأنسجة المحيطة بها أو انتشارها إلى مناطق أخرى من الجسم.





وحتى سن البلوغ (في المتوسط ​​حوالي 9 أو 10 سنوات) ، يكون لدى الأولاد والبنات الصغار كمية صغيرة من أنسجة الثدي تتكون من عدد قليل من القنوات الموجودة تحت الحلمة والهالة ، و عند البلوغ ، يصنع مبيض الفتاة هرمونات أنثوية ، مما يتسبب في نمو قنوات الثدي وتشكيل الفصوص عند نهايات القنوات حتى بعد البلوغ ، عادة ما يكون لدى الأولاد والرجال مستويات منخفضة من الهرمونات الأنثوية ، وأنسجة الثدي لا تنمو كثيرًا، و تحتوي أنسجة الثدي لدى الرجال على قنوات ، ولكن فقط عدد قليل من الفصيصات إن وجدت.





يمكن أن تبدأ سرطانات الثدي من أجزاء مختلفة من الثدي، وتبدأ معظم سرطانات الثدي في القنوات التي تحمل الحليب إلى الحلمة (سرطانات الأقنية)، يبدأ البعض في الغدد التي تصنع حليب الثدي (سرطانات مفصصة)، و الرجال لديهم هذه القنوات والغدد أيضًا ، على الرغم من أنها لا تعمل بشكل طبيعي.





ويمكن أن ينتشر سرطان الثدي عندما تدخل الخلايا السرطانية إلى الدم أو الجهاز اللمفاوي وتنقل إلى أجزاء أخرى من الجسم.





أسباب إصابة الرجال بسرطان الثدي :

- التعرض للإشعاع

- مستويات عالية من هرمون الاستروجين

- تاريخ عائلي من سرطان الثدي ، وخاصة سرطان الثدي الذي يرتبط بالجين BRCA2.





أعراض سرطان الثدي عند الرجال :





يمكن أن يظهر سرطان الثدي لدى الرجال بنفس أعراض سرطان الثدي لدى النساء ، بما في ذلك الورم، و يجب على أي شخص يلاحظ أي شيء غير عادي عن ثدييه ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، استشارة الطبيب حيث يزيد الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي من خيارات العلاج وغالبًا ما يقلل من خطر الوفاة من سرطان الثدي.





ومن الأعراض التي تظهر على الرجل عند الإصابة بسرطان الثدي :





- تغيير في شكل و حجم الثدي

- افرازات من الحلمة

- بعض الجروح في الجلد المحيط بالثدي

- طفح جلدي حول الحلمة

- الشعور بوجود كتلة بالثدي وهو أكثر عرض يوحي بالإصابة بسرطان الثدي.





علاج سرطان الثدي عند الرجال :

تعتبر نفس العلاجات المستخدمة في علاج سرطان الثدي عند الرجل مثل العلاجات المستخدمة مع النساء، والتي تشمل:





١- الجراحة.

٢- الإشعاع.

٣- العلاج الكيميائي.

٤- العلاج البيولوجي.

٥- العلاج بالهرمونات.



