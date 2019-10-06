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توك شو

كواليس وأسرار الساعات الأخيرة قبل حرب أكتوبر.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:09 ص
حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
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ندى فتح الله
قال اللواء سمير سرية، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن الزعيم أنور السادات حكم مصر في فترة الاسترخاء العسكري، والتي كانت قبول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لمبادرة "روجرز" مع وزير الخارجية الأمريكي لتكون هناك مفاوضات مع إسرائيل.

وأشار اللواء سمير سرية خلال تصريحاته الخاصة لبرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية هند النعساني في ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، إلى أن الزعيم الراحل أنور السادات قد أرسل إلى وزير خارجية أمريكا مستشار الأمن القومي المصري لمحاولة تحريك مبادرة "روجرز".

وأوضح اللواء سمير سرية أن وزير الخارجية الأمريكي قد أرسل رسالة إلى الرئيس محمد أنور السادات مع مستشار الأمن القومي مضمونها أن المهزوم لا يطلب، وأنهم لا يتحركون سوى في المناطق الساخنة ومصر بها استرخاء عسكري، ومن بعدها بدأ السادات التمهيد للحرب.

وأردف اللواء سمير سرية أنه لم يكن أحد يعلم بموعد الحرب سوى مصر وسوريا، مشيرًا إلى أن الحرب بدأت في تمام الساعة الثانية ظهرًا بشكل مفاجئ دون علم الجنود من قبل.
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