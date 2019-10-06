عصابة تقوم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة إتجارها بـ المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 3 متهمين "مسجل خطر وزوجته ونجله"، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج "بمحافظة سوهاج"، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.





وقام المتهمون باللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضى الزراعية وإقامة المشاريع التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهى عبارة عن (شراء 2 عقار سكنى – شراء 9 قطع أراضى – شراء مزرعة لتسمين المواشى) .. وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه.



