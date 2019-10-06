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رياضة

عبد الحفيظ يكشف عن خطة الأهلي خلال توقف الدوري

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:47 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني سيعقد جلسة لوضع خطة عمل الأيام المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري، بسبب معسكر المنتخب الوطنيأ سواء بإقامة مباراة ودية من عدمه وفقا لظروف الفريق.

ونوه عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفني أغلق تماما صفحة مباراة أسوان، وبدأ مرحلة إعداد وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباريات التي تعقب فترة التوقف الدولي وعلى رأسها مباراة الزمالك في الدوري.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الفريق يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، مشيرا إلى أن وجود عناصر مميزة وجاهزة في كل المراكز أمر إيجابي للغاية ويتوافق مع خطط الأندية الكبيرة التي تنافس على حصد البطولات.

ووجه مدير الكرة التهنئة إلى مجموعة اللاعبين المنضمين للمنتخب الوطني خلال معسكره، متمنيا لهم التوفيق حتى يكونوا إضافة كبيرة في هذه المرحلة.

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