برلماني يطالب بوضع خطة شاملة لإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي واستغلاله سياحيا

قال النائب أمين مسعود ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن محافظة مرسى مطروح تتميز بشواطئها الجميلة والجذابة، كما أنها تحتوى على حمامات كيلوباترا، وهي مزار سياحى عالمى.



وطالب مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة وجود خطة شاملة لإعادة تخطيط الساحل الشمالى الغربى ، بهدف استغلاله سياحيا على مدار العام.



وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن هناك جزء من إسكندرية حتى العلمين الجديدة تم استغلاله ، ونحتاج إلى إستغلال العلمين الجديدة حتى مرسى مطروح ، مشيرا إلى أنه من الممكن إستغلال مدينة العلمين الجديدة فى سياحة اليوم الواحد.



وكان النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، طالب بالترويج للمعالم السياحية والأثرية بمحافظة مطروح؛ لوضعها على خريطة السياحة العالمية؛ خاصة بعد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالتطوير، والتحديث الشامل لمنطقة العلمين التي ستكون في السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم المعالم السياسية والسياحة على مستوى العالم.

