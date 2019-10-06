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أخبار العالم

قتلى الذهب.. مصرع 20 شخصا بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:28 م
صدى البلد
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رويترز
ذكر مصدران أن نحو 20 شخصا لقوا حتفهم في هجوم نفذه من يشتبه بأنهم جهاديون على موقع لتعدين الذهب في شمال بوركينا فاسو يوم الجمعة.

وقال مصدر أمني اليوم الأحد مشترطا عدم نشر اسمه إن مسلحين جاءوا إلى الموقع بإقليم سوم وفتحوا النار على العاملين هناك فقتلوا 20 شخصا.

وقال مصدر محلي دون الخوض في التفاصيل إن نحو 20 شخصا لقوا حتفهم في الهجوم. ولم تعلق سلطات بوركينا فاسو بعد على الحادث.

وكانت بوركينا فاسو يوما ما واحة للهدوء النسبي في منطقة الساحل لكنها عانت من تمرد داخلي خلال السنوات الثلاث الماضية زاد من وطأته امتداد عنف المتشددين والمجرمين من مالي المجاورة.

ويندرج هجوم الجمعة في إطار موجة عنف في الآونة الأخيرة وشملت مقتل ما لا يقل عن 29 شخصا في هجومين على قافلة طعام وشاحنة في أوائل سبتمبر أيلول.
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