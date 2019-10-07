مفاجأة تجعلك تتناول شوربة الفراخ يوميا

يقول الدكتور احمد ابو النصر الاخصائي العلاج بالنباتات الطبيعية علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ان شوربة الدجاج طبقا للدراسات فيها مواد فعالة تعالج الالتهاب الرئوى وأمراض الجهاز التنفسى لذلك بأنها مفيدة لمرضي حساسية الصدر أو الكحة المزمنة فان شوربة الفراخ يوميا فيها الثوم والبصل والفجل تبقى خليط مضادات حيوية ليس له مثيل .



شوربة صدور الفراخ فيها الكولاجين ليه أثر جيد جدا على الشرايين مثل دواء الضغط المشهور الكابتوبريل فى علاج ضغط الدم المرتفع لاحظ ان شوربة العظم من اساسيات الكيتو دايت المعالج لارتفاع ضغط الدم .



فى ٢٠١٦ اتنشرت دراسة بمجلة التغذية الصحية بان شوربة الفراخ يوميا بتعالج خشونة المفاصل وبتعالج الالام وتصلب المفصل .



وفى ٢٠١٧ اتنشرت دراسة بتتكلم ان شوربة الفراخ واحد من أهم مصادر الجلوتامين اللى بيعالج التهاب القولون ورشح الأمعاء .



يعنى طبقا للدراسات أى حد بيعانى من ضعف المناعة زى الاصابة الصدرية المزمنة او الرشح المزمن ولا ضغط الدم المرتفع و خشونة المفاصل ومشاكل القولون زى التهاب القولون والتهاب القولون التقرحى والقولون العصبى لازم وحتما ولابد يكون غذائك اليومى شوربة الفراخ لأنها هتكون غذاء ودواء ليك .



ملحوظة : خل التفاح ملعقة كبيرة مهمة جدا على الفراخ وذلك عند التتبليه شوية حتي يلين العظم ويخرج جميع مكوناته الصحية فتستفاد بالكالسيوم والماغنسيوم .



مكونات الشوربة :

ملعقة كبيرة خل تفاح - ملعقة صغيرة ملح - بصلة - كرفس أو فجل - جزرتين - فصين ثوم - ورقة لورا .