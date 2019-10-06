شباب الأهلي يفوز على الجونة بهدف في دوري الجمهورية

نجح فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ في الفوز على مضيفه الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ضمن الجولة الرابعة من دوري الجمهورية للشباب.



بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: فارس طارق – عادل زينهم "دودو" – محمد عبد المنعم – محمد شكري.

الوسط: عبد الرحمن أشرف “مانو” – محمد فخري – السيد محمود – صلاح يحيى .

الهجوم: فهد جمعة – أحمد الشامي .

ومع بداية الشوط الثاني شارك وليد مصطفى بدلًا من فهد جمعة، ومصطفى فوزي بدلًا من صلاح يحيى، ثم شارك محمد أحمد “بيسو”بدلًا من عبد الرحمن أشرف "مانو".



سيطر التعادل السلبي على أحداث المباراة حتى دقائقها الأخيرة ولكن البديل محمد أحمد "بيسو" نجح في تسجيل هدف الفوز للأهلي في الدقيقة ٨٣ ليحصد الفريق الأحمر الثلاث نقاط.



بهذا الفوز رفع الأهلي إلى ١٠ نقاط في رصيده، من التعادل مع سموحة ١ – ١، والفوز على الزمالك ٣ – صفر، وعلى الاتحاد السكندري ٢ – ١، وأخيرًا على الجونة ١ – صفر، مسجلًا ٧ أهداف بينما تلقت شباكه هدفين.



ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إدرايًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.



