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رياضة

المدرب المصري يكسب الأجنبي.. مختار مختار يثبت فشل ميتشو داخل نادي الزمالك

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:42 م
الصربي ميتشو
الصربي ميتشو
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حسام الحارتي
انتهت أحداث المباراة بين فريقي الزمالك وإف سي مصر، بالتعادل لهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

أُحرز هدف الزمالك فى الدقيقة 14 عن طريق بن شرقي من تسديدة متقنة بعد تلقيه تمريرة رائعة من يوسف أوباما.

وأدرك نادي مصر هدف التعادل فى الدقيقة 46 عن طريق الحبشي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 7 في المركز الرابع، بينما ارتفع نادي مصر إلى النقطة نقطتين فى المركز الخامس عشر.

وعلى الرغم من توافر الإمكانيات داخل نادي الزمالك، حيث استطاع مسئولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، من إبرام بعض الصفقات التي تساعد على تكاتف اللاعبين، إضافة إلى التعاقد مع الصربي ميتشو الذي كان نقطة أمل لجماهير القلعة البيضاء، فإن النتائج السلبية توالت على نادي الزمالك.

واستطاع مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي أن يحقق ما يسعى له الصربي داخل نادي الزمالك حيث استطاع لاعبو الإنتاج الحربي من سحق نادي اف سي مصر في الاسبوع الثاني من بطولة الدوري المصري بثلاثية نظيفة ليحقق ما لم يقدر عليه لاعبو نادي الزمالك والصربي ميتشو المدير الفني للقلعة البيضاء من إحداثه.

وأثبت مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أن الإمكانيات كبيرة داخل المدير الفني المصري وأسقط طريقة التفكير في الأجنبي.

وباتت جماهير نادي الزمالك فى حالة قلق من انهيار فريق القلعة البيضاء وضياع البطولات عقب إخفاق الصربي ميتشو في تقديم ما وعد به من قبل.

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