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توك شو

الأهلي يقدم أداء ممتعا .. تعليق نارى لـ أحمد موسى على تعادل الزمالك مع إف سى مصر..فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:55 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
تحدث الإعلامي أحمد موسى حول تعادل الزمالك مع نادي إف سي مصر بهدف لكل منهما خلال منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مدرب الزمالك لا يقدم كرة، بعكس الأهلي الذي يقدم أداء ممتعا»، معلقا « ربنا مع جمهور الزمالك السنادي».

وتابع «التعادل مع نادي إف سي مصر لا يليق بنادي الزمالك»، مردفا «جمهور الزمالك مش عايز يتنكد».

وأشاد موسى بأداء حسين الشحات، لاعب الأهلي، قائلًا: «ما شاء الله رجع لمستواه، ويستاهل المبلغ اللي ادفع فيه»
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