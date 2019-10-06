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رياضة

واقعة مثيرة.. طرد لاعبين من برشلونة دفعة واحدة أمام إشبيلية اعرف السبب

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:56 م
طرد عثمان ديمبلي
طرد عثمان ديمبلي
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إسماعيل محمود
طرد ماتيو لاهوز، حكم مباراة فريقي برشلونة وإشبيلية، والتي تقام الآن، لاعبين دفعة واحدة من الفريق الكاتلوني، في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وأشهر "لاهوز"، البطاقة الحمراء في وجه رونالد أراخو مدافع برشلونة، لمنعه المكسيكي تشيشاريتو مهاجم إشبيلية من الانفراد بتير شتيجن حامي عرين البارسا، ليحتج الفرنسي عثمان ديمبلي على لاهوز، والذي أشهر بدوره البطاقة الحمراء في وجهه، كما أشهر البطاقة الصفراء في وجه سيرجيو بوسيكيتس للاعتراض أيضًا.

وتشير النتيجة إلى تقدم برشلونة برباعية نظيفة في مباراة شهدت تسجيل الأرجنتيني ليونيل ميسي أول أهدافه في الدوري هذا الموسم.

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