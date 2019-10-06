بعد تعادل الزمالك .. فرج عامر يشعل السوشيال ميديا بتغريدة مثيرة.. شاهد

نشر فرج عامر رئيس نادى سموحة تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".
وكتب فرج عامر " مبروك لابن نادي سموحة محمد الحبشي لهدفه الجميل في نادي الزمالك نتمنى له التوفيق والنجاح".
وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
انت مش سهل - وهو طلع من سموحة كمان - والله انت جميل - حلاوتك ياعم عامر - انت اهلوى - طب لية سبتة يمشى من النادى.
ويذكر أن تعادل الزمالك مع نادى اف سي مصر اليوم فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى.
وكتب فرج عامر " مبروك لابن نادي سموحة محمد الحبشي لهدفه الجميل في نادي الزمالك نتمنى له التوفيق والنجاح".
وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
انت مش سهل - وهو طلع من سموحة كمان - والله انت جميل - حلاوتك ياعم عامر - انت اهلوى - طب لية سبتة يمشى من النادى.
ويذكر أن تعادل الزمالك مع نادى اف سي مصر اليوم فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى.
مبروك لابن نادي سموحة محمد الحبشي لهدفة الجميل في نادي الزمالك نتنني لة التوفيق والنجاح— Farag Amer (@FaragAmer_) October 6, 2019