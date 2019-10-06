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رياضة

بعد تعادل الزمالك .. فرج عامر يشعل السوشيال ميديا بتغريدة مثيرة.. شاهد

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:05 م
فرج عامر
فرج عامر
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القسم الميدانى
نشر فرج عامر رئيس نادى سموحة تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

وكتب فرج عامر " مبروك لابن نادي سموحة محمد الحبشي لهدفه الجميل في نادي الزمالك نتمنى له التوفيق والنجاح".

وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

انت مش سهل - وهو طلع من سموحة كمان - والله انت جميل - حلاوتك ياعم عامر - انت اهلوى - طب لية سبتة يمشى من النادى. 

ويذكر أن تعادل الزمالك مع نادى اف سي مصر اليوم فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى.
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