بعد تعادل الزمالك .. فرج عامر يشعل السوشيال ميديا بتغريدة مثيرة.. شاهد

مبروك لابن نادي سموحة محمد الحبشي لهدفة الجميل في نادي الزمالك نتنني لة التوفيق والنجاح — Farag Amer (@FaragAmer_) October 6, 2019

نشر فرج عامر رئيس نادى سموحة تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".وكتب فرج عامر " مبروك لابن نادي سموحة محمد الحبشي لهدفه الجميل في نادي الزمالك نتمنى له التوفيق والنجاح".وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :انت مش سهل - وهو طلع من سموحة كمان - والله انت جميل - حلاوتك ياعم عامر - انت اهلوى - طب لية سبتة يمشى من النادى.ويذكر أن تعادل الزمالك مع نادى اف سي مصر اليوم فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى.