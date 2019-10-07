التعليم تعلن أخبارا سارة لـ المعلمين .. اليوم

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2019، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن أخبار جديدة تخص المعلمين.



ويعقد هذا المؤتمر الصحفي بحضور وزير التربية والتعليم ، وعدد من قيادات ومسئولي الوزارة، وعلى رأسهم الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام.



من جانبه، قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إنه من المقرر أن يشهد هذا المؤتمر الإعلان عن أخبار سعيدة للمعلمين الشباب.



وأضاف الدكتور محمد عمر: "نحن ننتظر من شباب المعلمين الكثير وسنعول عليهم الكثير خلال الثلاثة أعوام القادمة للمشاركة فى أكبر مشروع ثقافى تنويرى أطلقته الدولة خلال السنوات الماضية"، لافتًا إلى أن مصر تتغير للأفضل بفضل سواعد أبنائها الشرفاء وتحت قيادة حكيمة رشيدة تعمل من أجل وطن مختلف.