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رياضة

اخبار الزمالك اليوم 6 - 10 - 2019.. عضو جديد ينضم لجهاز الزمالك الفني عقب الهزيمة.. وحازم إمام يفتح النار على ميتشو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:37 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد 6 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالآتي:


بعد التعادل مع إف سي مصر.. عضو جديد ينضم لجهاز الزمالك الفني بـ فرمان من مرتضى منصور


قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عقد جلسة في الساعات القليلة المقبلة مع الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض؛ للحديث عن التعادل مع إف سي مصر في الجولة الثالثة للدوري وأسباب تراجع الأداء.


شاهد .. ملخص وهدفي مباراة الزمالك وإف سي مصر فى الدوري


انتهت أحداث المباراة بين فريقي الزمالك وإف سي مصر بالتعادل بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين ، على ملعب السلام في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.


الزمالك يفلت من هزيمة أمام نادي مصر ويتذيل المربع الذهبي


استقبل جماهير الزمالك تعادل فريقه مع منافسه إف سي مصر، بهدف لكل فريق بحزن شديد حيث إن فريق مصر الوافد الجديد للدوري الممتاز لم يسبق له أن سجل في البطولة.


حازم إمام يفتح النار على ميتشو المدير الفني للزمالك


انتقد حازم إمام نجم الزمالك السابق، المدير الفني لنادي الزمالك ميتشو عقب نهاية الشوط الأول أمام نادي مصر والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.


الزمالك بوابة إف سي مصر لتسجيل أول أهداف الوافد الجديد في الدوري المصري


فاجأ نادي إف سي مصر نادي الزمالك، بإحراز هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الاول على استاد السلام ضمن الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز .

ميتشو يتلقى مكالمة بعد هدف نادي مصر في شباك الزمالك ..فيديو


تلقى الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، مكالمة هاتفية أثناء مباراة الفريق أمام نادي مصر المقامة حاليًا على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد هدف التعادل الذى تلقاه الزمالك فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
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