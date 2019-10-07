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اقتصاد

احتياطي الصين يهبط إلى 3.092 تريليون دولار فى سبتمبر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
دولار
دولار
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رويترز
تراجعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي أكثر من المتوقع فى سبتمبر رغم انتعاش اليوان من أكبر انخفاض شهري له فى 25 عاما في أغسطس وسط تباطؤ فى الاقتصاد المحلى وتنامى توترات التجارة الصينية الأمريكية.

وانخفضت احتياطيات الصين - الأكبر فى العالم - 14.8 مليار دولار فى سبتمبر إلى 3.092 تريليون دولار، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الأحد، وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع الاحتياطيات ستة مليارات دولار عن أغسطس إلى 3.101 تريليون دولار.

وجاء انخفاض سبتمبر بسبب تقلبات فى أسعار صرف العملة وفى أسعار الأصول، حسبما قال مكتب الصرف الأجنبي الصينى فى بيان صدر بعد نشر الأرقام، ومن المتوقع بحسب البيان تنامى الضبابية فى البيئة الاقتصادية والمالية الدولية وأن تزيد التقلبات فى أسواق المال العالمية فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد الحماية التجارية.

واستطاعت الصين احتواء نزوح رؤوس الأموال على مدار العام المنقضي رغم تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتباطؤ النمو الاقتصادي فى الداخل، وانتعشت الاحتياطيات من مستوياتها الدنيا المسجلة فى أكتوبر 2018 بفضل قيود على حركة رؤوس الأموال وتزايد الاستثمار الأجنبي فى الأسهم والسندات الصينية.

وفى سبتمبر، ارتفع اليوان 0.14% مقابل الدولار بعد تكبد أكبر خسارة شهرية له فى 25 عاما فى أغسطس، وتراجع اليوان حوالى 11% مقابل الدولار منذ بدأ الجانبان حربهما التجارية فى إبريل من العام الماضي، وصعد الدولار 0.47% فى سبتمبر أمام سلة عملات رئيسية أخرى.
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