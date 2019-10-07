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أخبار العالم

تركيا تعلن بدء عمليتها العسكرية في سوريا.. وواشنطن تعلق

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:30 ص
عملية عسكرية تركية
عملية عسكرية تركية في سوريا
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قسم الخارجي
أعلنت تركيا بدء عمليتها العسكرية الجديدة في سوريا، وذلك ضمن ما تقوم به من عمليات عسكرية لاستهداف القوات الكردية في الداخل السوري.

فيما قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، إن القوات المسلحة الأمريكية لن تشارك أو تدعم عملية تعتزم تركيا القيام بها في شمال سوريا.

وأضاف في بيان بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان أن القوات الأمريكية "بعد هزيمة ’خلافة’ تنظيم داعش لن تكون موجودة بعد الآن في المنطقة المجاورة".

وقال البيان إن تركيا ستكون الآن مسؤولة عن كل مقاتلي تنظيم داعش في المنطقة والذين اعتقلوا على مدى العامين الماضيين.
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