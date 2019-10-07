9 أيام وتعيش السعودية أجمل أيامها.. المملكة تستقبل موسم الوسم.. ماذا تعرف عنه

تستقبل المملكة العربية السعودية فى 16 أكتوبر من كل عام، موسم الوسم، الذى يعد أجمل أيام السنة فى المملكة.



ويبدأ الوسم "موسم الأمطار" فى 16 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 6 ديسمبر، ومدته 52 يومًا، وسمي بهذا الاسم لأنه يسم الأرض بالخضرة والنبات، ‏وإذا تتابع الخير والمطر في هذه الفترة يعقبه ربيع مميز ويظهر الفقع (الكمأة).



ما هو موسم الوسم

يطلق العرب على موسم الوسم "عواء البرد"، لأنه يأتي بالبرد، ويعتبر أفضل أوقات نزول المطر، ويعد «الوسم» من أهم المواسم، يعقبه موسم «المربعانية» وله (39) أو (40) يومًا، وفيه يبرد الجو، أما نهايتها يشتد البرد ويطول الليل.



دلائل الوسم

ويوجد علامات عدة واضحة لدخول الوسم، منها: يبدأ عبور الطيور المهاجرة سماء الجزيرة العربية، ويُجنى عسل السدر، وتكون حركة السحب من الغرب إلى الشرق استجابة للتيار النفاث الغربي، كما تعتدل الأجواء ليلًا بشكل كبير نتيجة حركة الشمس الظاهرية للجنوب، إضافة إلى موجات غبار متوسطة نتيجة المنخفضات العلوية التي تنحدر نحو المنطقة.



وتنشط أيضًا خلال هذا الموسم الأمراض الموسمية المرتبطة بتغير الجو، كالإنفلونزا؛ بسبب التفاوت الكبير بين درجات حرارة النهار الدافئ، والليل الذي قد تلتمس فيه البرودة.



ولا يعتبر "الوسم" بمنزلة أو نجما في السماء، إنما هو مصطلح لموسم أو فترة مميزة من الزمان، يضم أربع منازل قمرية، كل منزلة 13 يومًا، وهي: منزلة العواء في 16 أكتوبر، والسماك في 29 أكتوبر، ثم الغفر في 11 نوفمبر، وأخيرًا الزبانا في 24 نوفمبر.



فيما، أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أنه لم يتبق على موسم الوسم سوى 6 أيام، وفيه نعيش أجمل وألطف وأنعم أيام السنة.



وعبر صفحته الرسمية، على «تويتر»، قال الزعاق: "وسوم الوسم.. وهي السحب السابقة على موسم الوسم بأيام وتتسم بسرعتها، ولونها الرصاصي، وشكلها الدائري (مثل النعامة الهاربة)"، مشيرًا إلى أنه "بقي ستة أيام على أجمل وألطف وأنعم أيام السنة (الوسم)".



وأضاف الزعاق: "إن برودة فصل الشتاء ستكون طبيعية، بينما ترجح كفة التوقعات مبشرات بشأن الأمطار، مشيرًا إلى أن موسم الوسم من أهم المواسم في المملكة والخليج بشكل عام، بحيث لا يكون بردًا أو حرًا أو غبارًا؛ لأنه يجمع جميل كل المواسم، وسمي الوسم لأن مطره يسم الأرض بالنبات".



وتابع الزعاق: "إنّ موسم الوسم مطره نافع للبر والبحر؛ فهو ينبت الحشاش البرية بما فيها الفقع واللؤلؤ المختفي في أحشاء البحر؛ لذلك قال العرب عن مطره حصف- أي لؤلؤ- البحر وفقع البر، منوهًا بأننا نعيش هذه الأيام موسم «وسم الوسوم»، وهي السحب التي تعطي مؤشرات على ماهية الشتاء القادم؛ لذلك يمكن التأكيد على أن الشتاء سيتأخر لمدة أسبوعين؛ فالبرودة الفعلية لن تأتي إلا منتصف ديسمبر وسيطول الشتاء على غير عادته، لافتًا إلى أنّ موسم الوسم حسابيًا 52 يومًا بينما مدته الواقعية 90 يومًا".

