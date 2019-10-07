سفير روسيا لدى أمريكا يستبعد قرب اندلاع حرب نووية بين الدولتين

استبعد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي انتونوف احتمالية اندلاع حرب نووية بين الدولتين في وقت قريب، وقال إنه يختلف تماما مع التصريحات التي تقول بأن الحرب النووية بيت روسيا وأمريكا قريبة.





ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن أنتونوف قوله: "يختلف تماما مع هؤلاء" الذين يلتزمون بوجهة النظر بشأن قرب الحرب النووية. ومع ذلك، أكد أنتونوف أنه، من الضروري "تجنب احتمال الحرب"، ولهذا من المطلوب "استعادة جميع قنوات الاتصال".





وقال السفير إن موسكو "ليست مهتمة بسباق التسلح، وقررت عدم نشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى "في أوروبا ومناطق أخرى" حتى يتم نشر هذه الصواريخ من قبل الولايات المتحدة. يدعو الجانب الروسي الناتو إلى "الانضمام إلى مثل هذا الوقف".





وأضاف أنه في حالة قيام الولايات المتحدة "بوضع مثل هذه الصواريخ بالقرب من بلادنا"، سيتعين على روسيا الدفاع عن نفسها.





وحث أنتونوف "على الجلوس في جنيف، أو في موسكو أو واشنطن وأن تأخذ هذه القضايا على محمل الجد".





وأكد أنه يجب تمديد "ستارت-3"، وقال "روسيا مستعدة لمناقشة مع الولايات المتحدة "المخاوف بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي الأخرى".







مشيرا إلى أنه "بقي معاهدة واحدة فقط بين الولايات المتحدة وروسيا "ستارت-3"، ومن بداية عام 2021، "لأول مرة منذ 50 عاما، لن يكون هناك أي معاهدات".





يشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أرسل في سبتمبر الماضي إلى عدد من الدول رسائل يقترح فيها تعليق نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في أوروبا ومناطق أخرى.