عقار ماب : 8% تراجعا في مبيعات العقارات خلال شهر سبتمبر

تراجعت قيمة مؤشر عقار ماب بنسبة ٨٪ خلال شهر سبتمبر مع انتهاء موسم الرواج العقاري خلال فترة الصيف، ويتوقع أن يستمر الطلب في التراجع خلال الأشهر القادمة، حيث عادة ما يشهد الربع الأخير من السنة تراجعا في قيمة المؤشر.



ويتم حساب قيمة مؤشر عقار ماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقار ماب والذي يحتوي على أكثر من ١٠٠,٠٠٠ وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب ١,٠٠٠,٠٠٠ زيارة للموقع بشكل شهري.



وأيضًا يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.

