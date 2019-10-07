أبطال الممر يكشفون كواليس الفيلم.. إياد نصار: تحدثنا مع أبطال الجيش الحقيقيين.. وأحمد فلوكس: سعيد بوصول الرسالة للأجيال الجديدة.. وأحمد صلاح حسني: تعلمت المهام العسكرية

أبطال الممر يكشفون كواليس الفيلم

إياد نصار:

تحدثنا مع أبطال الجيش الحقيقيين

أحمد فلوكس:

سعيد بوصول الرسالة للأجيال الجديدة

أحمد صلاح حسني: