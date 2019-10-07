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رياضة

مشهد طريف.. خلية نحل تهاجم داني ألفيش في الدوري البرازيلي

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:52 م
داني ألفيش
داني ألفيش
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إسماعيل محمود
هاجمت خلية نحل ، اللاعب البرازيلي الشهير داني ألفيش ،الظهير الأيمن لنادي ساوباولو، وذلك في المباراة التي جمعته بفريق فورتاليزا ضمن منافسات الدوري البرازيلي.

وأثناء ذهاب داني ألفيش للعب ركلة ركنية ، فوجئ بمهاجمة خلية من النحل عليه كانت تقف على الراية الركنية ، وقامت بقرصه، ليقوم الحكم بإيقاف المباراة ، ليحاول بعدها لاعب نادي فورتاليزا إبعاد الراية ، لتهاجمه تلك الخلية في مشهد طريف.

يذكر أن داني ألفيش قد سبق له اللعب لصفوف ناديي إشبيلية وبرشلونة الإسبانيين ، ونادي يوفينتوس الإيطالي ، وباريس سان جيرمان الفرنسي.
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