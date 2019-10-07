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منوعات

مرات الأب ...تصرف صادم من سيدة بحفل زفاف ابنة زوجها.. شاهد ما فعلت

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:01 م
صدى البلد
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قسم المنوعات
واجهت سيدة أمريكية موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة إثر إقدامها على تصرف مفاجئ خلال حفل زفاف ابنة زوجها، ويُعتقد أنها كانت تهدف من خلال ذلك التصرف إلى سرقة الأضواء من العروس، ويبدو أن ذلك هو ما تحقق لها بالفعل.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن زوجة والد العروس قامت بارتداء فستان أبيض خلال حفل زفاف ابنة زوجها، فضلًا عن أنها حجبت رؤية مراسم عقد قران العروسين عن عدد من ضيوف حفل الزفاف، إذ أنها أصرت على الوقوف في الممر المخصص للعروس والعريس خلال المراسم.

وذكرت الصحيفة أنه قد تم نشر صورة لزوجة والد العروس أثناء تواجدها في حفل الزفاف على موقع "فيس بوك"، وكانت هذه الصورة تلخص بشكل عام ما قامت به خلال مراسم الزفاف، وسرعان ما انهالت تعليقات الرواد الذين أعربوا عن استيائهم من موقف زوجة الأب، وأشار عدد من الرواد إلى أنها تسعى لجذب الانتباه وسرقة الأضواء من العروس باختيارها لفستان باللون الأبيض.

وكذلك علق أحد الرواد قائلًا إن الوقوف في الممر المخصص للعروسين أثناء عقد القران بهذا الشكل هو "تصرف وقح".

يشار إلى أن تلك ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل بسبب مثل هذا النوع من المواقف خلال حفلات الزفاف، حيث أنه في شهر يونيو الماضي، قامت سيدة من ولاية "أوهايو" الأمريكية وتُدعى "إيمي بينزا"، بنشر صورة من حفل زفافها كشفت من خلالها عن قيام والدة زوجها بحضور مراسم عقد القران مرتدية فستان زفاف، وهو ما أثار ضجة بدوره على مواقع التواصل.
مرات الأب ...تصرف صادم من سيدة بحفل زفاف ابنة زوجها.. شاهد ما فعلت
مرات الأب ...تصرف صادم من سيدة بحفل زفاف ابنة زوجها.. شاهد ما فعلت
مرات الأب ...تصرف صادم من سيدة بحفل زفاف ابنة زوجها.. شاهد ما فعلت
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