نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل مسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم.. فيديو

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم أن البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم تعد أكبر بوابة فى الوطن العربي، مؤكدا أن الإعلان عن الاحتياجات والوظائف يكون عن طريق البوابة والمدارس تحتاج إلى 330 ألف معلم لسد العجز.



وأضاف نائب وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الوزارة قامت بإنشاء بوابة إلكترونية لوظائف المعلمين، يتم افتتاحها رسميا الأربعاء القادم في تمام الثانية عشرة ظهرًا ، وسيتاح عليها كافة التفاصيل الخاصة بالتقدم لـ المسابقة الجديدة الخاصة بالعقود المؤقتة للمعلمين، مشيرًا إلى أن التقديم لهذه المسابقة بالكامل سيتم عن طريق هذه البوابة فقط لا غير دون أي تدخلات بشرية أو ورقية.



وتابع نائب وزير التعليم: أن مسابقة 120 ألف معلم تتيح فرصة كبيرة لشباب المعلمين بالتعيين في وزارة التربية والتعليم. مشيرا إلى أن أبرز شروط الحصول على وظيفة معلم امتلاكه شهادات دولية في تخصصه على أن يكون التعيين في المدارس الحكومية والخاصة.



وأشار نائب وزير التعليم الى أن تمويل مرتبات الـ 120 الف موظف الجدد سيكون من موارد وزارة التربية والتعليم وسيتم إطلاق برنامج جديد يتضمن كافة بيانات المعلمين في كل مدرسة وذلك لإعادة توزيع عدد الحصص من جديد على المعلمين الراغبين في ذلك.

