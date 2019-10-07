ننشر كواليس جلسة مرتضى منصور وميتشو عقب التعادل مع إف سي مصر

عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خلال الساعات القليلة مع مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض، بناء على رغبة الأخير للحديث عن أسباب التعادل مع إف سي مصر في المباراة الأخيرة التي أقيمت في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.





وأكد المدير الفني لرئيس النادي في الجلسة أن هناك بعض الأخطاء الفنية التي تسببت في خسارة الفريق نقطتين بالتعادل مع إف سي مصر، بعد استبعاده بعض اللاعبين الأساسيين.





وشدد ميتشو على أن الفريق أهدر العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بخروجه فائزا بنتيجة مريحة في المباراة الأخيرة، وأضاف أن غياب التوفيق حرم الزمالك من الفوز.



