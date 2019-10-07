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رياضة

ننشر كواليس جلسة مرتضى منصور وميتشو عقب التعادل مع إف سي مصر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:26 م
مرتضى منصور وميتشو
مرتضى منصور وميتشو
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القسم الرياضي
عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خلال الساعات القليلة مع مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض، بناء على رغبة الأخير للحديث عن أسباب التعادل مع إف سي مصر في المباراة الأخيرة التي أقيمت في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المدير الفني لرئيس النادي في الجلسة أن هناك بعض الأخطاء الفنية التي تسببت في خسارة الفريق نقطتين بالتعادل مع إف سي مصر، بعد استبعاده بعض اللاعبين الأساسيين.

وشدد ميتشو على أن الفريق أهدر العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بخروجه فائزا بنتيجة مريحة في المباراة الأخيرة، وأضاف أن غياب التوفيق حرم الزمالك من الفوز.

وبرر المدير الفني لرئيس النادي سر استبعاده لـ محمود علاء وفرجاني ساسي من المباراة موضحا أن كلا منهما لديه إنذاران وتخوف من حصولهما على الإنذار الثالث والغياب عن المباراة المقبلة أمام الأهلي المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة للدوري.
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