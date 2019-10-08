عبقري وبيوصل للقلب.. جيهان منصور تشيد بأداء محمد فراج في الممر

أشادت الاعلامية جيهان منصور بأداء الفنان محمد فراج، ضمن أحداث فيلم "الممر" الذى أذيع أمس الأول، الأحد، للمرة الأولى على شاشة قناة "ON E"، تزامنًا مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر، بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور العرض المصرية.ونشرت جيهان منصور، صورة عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت عليها: "صحيح انا زعلت اوي لما مات احمد فلوكس في الفيلم، وصحيح اني طول الفيلم متغاظة من اياد نصار ونفسي اضربه".واضافت "بصراحه العسكري هلال ( محمد فراااااااااج) ايه ده يا اخي؟ ايه السهل الممتنع ده؟ ايه الجدع الصعيدي اللي يدخل قلب الناس بلا استئذان؟ وبعدين هو انت يا فراج كده في اي دور تعمله الحقيقة بتاكل الجو... سواء بقى دور المزيكاتي علي بحر في مسلسل اهو ده اللي صار ولا دور العسكري هلال في فيلم الممر"وتابعت "استغلوا محمد فراج بجد ويستحق بطولات وافلام ومسلسلات تتعمل له، عبقري فعلا وبيوصل للقلب بدون اي مجهود او افتعال او بوتوكس😉#فيلم_الممر #محمد_فراج_العبقري".الفيلم بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج وأحمد رزق وأسماء أبو اليزيد ومحمد جمعة ومحمود حافظ ومحمد الشرنوبي، وتأليف وإخراج شريف عرفة. وشارك في الحوار وكتب أغانيه الشاعر أمير طعيمة.