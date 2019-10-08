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عيار 21 بـ 671 جنيها للجرام .. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8- 10- 2019.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:27 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
شهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 8 – 10 - 2019 في مصر، ارتفاعا في مستهل التعاملات، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا إلى 671 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، ونستعرض فيما يلي أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب في مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء 8 – 10 - 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 8 – 10 - 2019 على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 783 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 682 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 582 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 5457 جنيها.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة

يتراوح متوسط سعر الذهب بالمصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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