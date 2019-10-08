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أخبار البلد

مدير مشروع بناء الضبعة : بدأنا إنشاء المفاعل في أغسطس الماضى

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:12 ص
المنتدى الصناعى لموردى
المنتدى الصناعى لموردى الصناعات النووية
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وفاء نور الدين
قال اناتولى كوفتونوف مدير بناء محطة الضبعة النووية بشركة روساتوم،إن نوع المفاعلات النووية التى سيتم إنشاؤها من نوع الماء المضغوط الذي يقاوم الكوارث الطبيعية .

وأضاف كوفتونوف ، خلال منتدى موردى الصناعات النووية الذى تنظمها شركة روساتوم الروسيه بالتعاون مع هيئة المحطات النووية ،إنه سيتم الحصول على ترخيص بدء العمل بالمشروع بحلول عام 2020 ، لافتا إلى أنه تم بدء الإنشاءات فى أغسطس الماضي.

ونوه كوفتونوف ،إلى أنه بحلول عام 2026 ستصبح نسبة العمالة الروسية بالمحطة النووية 20% من اجمالى العاملين بهذا العام الذين يبلغ عددهم 1000 عامل و من المقرر أن تقل نسبة العمالة الروسيه بالمحطة النووية المصرية بنهاية المشروع فى 2029.

جدير بالذكر أن محطة الضبعة تعد أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم إنشائها في مدينة الضبعة، محافظة مطروح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 130 كم شمال غرب القاهرة، وتتكون من 4 وحدات للطاقة بسعة 1.2 جيجاواط لكل منها مفاعلات من نوع VVER (مفاعل الطاقة المائي المائي) من الجيل 3+ ، وهى ليست مجرد تقنية مبتكرة من أحدث جيل، ولكنها تقنية لديها بالفعل المراجع وتعمل بنجاح. وهناك ثلاث وحدات مزودة بمفاعلات من هذا الجيل تعمل بالفعل في روسيا في موقع المحطتين النوويتين نوفوفورونيج ولينينغراد.

مدير مشروع بناء الضبعة : بدأنا إنشاء المفاعل في أغسطس الماضى
مدير مشروع بناء الضبعة : بدأنا إنشاء المفاعل في أغسطس الماضى
مدير مشروع بناء الضبعة : بدأنا إنشاء المفاعل في أغسطس الماضى
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