أول رد من الصين على اقتراح ترامب بفتح بكين تحقيقا مع بايدن

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء إن الصين لا تعتزم التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، وذلك ردا على سؤال عن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تفتح بكين تحقيقا مع جو بايدن منافسه الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة ونجله.



وجاء الرد على لسان المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ أثناء إفادة صحفية.



وقال ترامب الذي يجري بشأنه تحقيق مساءلة في الكونجرس لطلبه من الرئيس الأوكراني التحقيق مع بايدن ونجله "على الصين أيضا بدء تحقيق في (أنشطة) بايدن وابنه. لأن ما حدث في الصين أمر سيء مثلما حدث في أوكرانيا".



وكان هانتر بايدن في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية كما أسس صندوقا للاستثمارات الخاصة في الصين.



وقال ترامب إن بايدن ونجله هانتر "فاسدان" لكنه لم يقدم أي أدلة على صحة ذلك.