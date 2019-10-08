رئيس الوزراء: أحيى رجال الشرطة على تعاملهم القانوني مع من نزلوا الشارع

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تواجه حاليا حربا من أشرس أنواع الحروب، وهي حرب غير تقليدية لخلق حالة بلبلة، وإشاعة الإحباط، وهز الثقة بمؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسات الرئاسة والقوات المسلحة.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته أمام مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، أن الجميع يعلم أن أحدا لن يستطيع النيل من هذا الوطن بحرب تقليدية، مشيرا إلى أن الذي يردع الكيانات الإرهابية بالمنطقة هو الجيش المصري، لذلك يبقى المدخل هو هز ثقة المواطن، مضيفا: "وقد عاصرنا هذا الأمر الشهر الماضي".



وتابع: "شعب مصر لن يسمح بتكرار سيناريو الفوضى ولابد أن نعمل كحكومة على أمن وسلامة هذا الوطن"، واستطرد: "أعلم جيدا أن هناك فواتير يجب أن تسددها هذه الحكومة" .



وأوضح: "عند نزول بعض من المواطنين إلى الشارع تحركت أجهزة الدولة بما يكفله القانون، وبالتالى أنتهز هذه الفرصة وأحيي رجال الشرطة الذين تعاملوا مع الموضوع بمنتهى الحزم، والدولة بكل أجهزتها والأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة مسئولون عن حماية هذا الوطن".