اخبار الرياضة.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. ومحمد إيهاب يعتزل رفع الأثقال

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
سيف زاهر: الكاف يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون
أكد سيف زاهر عضو مجلس إداة اتحاد الكرة السابق، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون، ضمن منافسات دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
عمر جابر يقترب من الانتقال إلى الزمالك
جدد مجلس إدارة نادي الزمالك المفاوضات مع عمر جابر لاعب فريق بيراميدز لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ليحل محل حازم إمام في الجبهة اليمنى بعد الاستقرار على رحيله عن الزمالك.
صدمة.. محمد إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال يعلن اعتزاله
أعلن محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال، اعتزاله اللعبة، بعد حرمان مصر، من المشاركة في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.
موقف مصطفى فتحي من قيادة الزمالك أمام الأهلي
تحدث مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الأبيض من التواجد في لقاء القمة.
حظر إعلامى حول أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى
يفرض الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " حظرا إعلاميا حول أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون والتى كانت من المقرر إقامتها بين الفريقين فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.
الأغلى في تاريخ الملكي.. تفاصيل عرض ريال مدريد الخرافي لضم محمد صلاح
رفع نادي ريال مدريد الإسباني عرضه المادي، من أجل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة
عبر سيف هاني «فوكس»، لاعب منتخب اليد مواليد ٢٠٠٠ والمنضم للنادي الأهلي مؤخرا، عن سعادته الكبيرة بارتداء القميص الأحمر بعد التوقيع على عقود الانتقال للفريق لمدة ٤ مواسم وقيده في القائمة.
قلق في الترجي قبل ساعات من إعلان قرار حسم أزمة الزمالك وجينيراسيون
يترقب مسئول نادي الترجي التونسي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون، في دور الـ 32، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
مرتضى منصور يكشف تفاصيل جلسته مع جنش وإمكانية رحيله لـ الأهلي
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل جلسته الأخيرة مع عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك والمنتخب الأول خاصة عقب أزمة اللاعب مع النادي.
قبل ساعات من الحكم.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون
فجر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مفاجأة بشأن مباراة إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام جينيراسيون السنغالي قبل ساعات من إصدار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " بشأن إعادة المباراة من عدمه.
الأهلي يواصل تدريباته في التتش.. وفايلر يعقد جلسة سريعة مع اللاعبين
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش، تحت اشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.
سيف زاهر: الكاف يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون
أكد سيف زاهر عضو مجلس إداة اتحاد الكرة السابق، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون، ضمن منافسات دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
عمر جابر يقترب من الانتقال إلى الزمالك
جدد مجلس إدارة نادي الزمالك المفاوضات مع عمر جابر لاعب فريق بيراميدز لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ليحل محل حازم إمام في الجبهة اليمنى بعد الاستقرار على رحيله عن الزمالك.
صدمة.. محمد إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال يعلن اعتزاله
أعلن محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال، اعتزاله اللعبة، بعد حرمان مصر، من المشاركة في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.
موقف مصطفى فتحي من قيادة الزمالك أمام الأهلي
تحدث مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الأبيض من التواجد في لقاء القمة.
حظر إعلامى حول أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى
يفرض الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " حظرا إعلاميا حول أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون والتى كانت من المقرر إقامتها بين الفريقين فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.
الأغلى في تاريخ الملكي.. تفاصيل عرض ريال مدريد الخرافي لضم محمد صلاح
رفع نادي ريال مدريد الإسباني عرضه المادي، من أجل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة
عبر سيف هاني «فوكس»، لاعب منتخب اليد مواليد ٢٠٠٠ والمنضم للنادي الأهلي مؤخرا، عن سعادته الكبيرة بارتداء القميص الأحمر بعد التوقيع على عقود الانتقال للفريق لمدة ٤ مواسم وقيده في القائمة.
قلق في الترجي قبل ساعات من إعلان قرار حسم أزمة الزمالك وجينيراسيون
يترقب مسئول نادي الترجي التونسي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون، في دور الـ 32، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
مرتضى منصور يكشف تفاصيل جلسته مع جنش وإمكانية رحيله لـ الأهلي
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل جلسته الأخيرة مع عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك والمنتخب الأول خاصة عقب أزمة اللاعب مع النادي.
قبل ساعات من الحكم.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون
فجر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مفاجأة بشأن مباراة إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام جينيراسيون السنغالي قبل ساعات من إصدار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " بشأن إعادة المباراة من عدمه.
الأهلي يواصل تدريباته في التتش.. وفايلر يعقد جلسة سريعة مع اللاعبين
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش، تحت اشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.