ريهام سعيد تنشر فيديو دفاع النجم الراحل طلعت زكريا عنها

نشرت الإعلامية ريهام سعيد ،عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام فيديو للفنان الراحل طلعت زكريا وهو يتحدث عنها .فى الفيديو قال طلعت زكريا عن اختيار ريهام سعيد للعمل معه فى مسرحية انها مناسبة للدور بغض النظر عن أن الناس معها أو ضدها وأكد أن الحقيقة سوف تظهر وأنه لا يجبأن نحكم بالإعدام على أى شخص".وعلقت ريهام سعيد على الفيديو قائلة :"طيب وراجل وفنان وبنى آدم خسارة كبيرة أوى الله يرحمك يا حبيبى فى الجنة بإذن الله ".جدير بالذكر أن الإعلامية ريهام سعيد قد تحدثت عن مرضى السمنه فى حلقة برنامجها صبايا بشكل سئ مما جعل المجلس القومى للمرأة يقدم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام الذى حقق بدوره فى هذه الواقعه ،وتم إيقاف برنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة الحياة وإيقافها لمدة عام عن الظهور على وسائل الإعلام .وكانت ريهام سعيد قد أعلنت إعتزالها الإعلام والتمثيل ، وقررت الإتجاه لمجال جديد وخرجت من صدمتها لتكمل حياتها المهنية والعملية .