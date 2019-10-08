Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ضربة جديدة لـ أردوغان .. قيادي بحزب العدالة والتنمية يعلن استقالته

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:55 م
نهاد أرجون
نهاد أرجون
Advertisements
شريف سيد
أعلن وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي السابق نهاد أرجون استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم، لينضم إلى سلسلة من الاستقالات اعلنتها في أوقات سابقة بعض قيادات الحزب الحاكم.

وقال نهاد أرجون، أحد قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم، والنائب لثلاث ولايات، ووزير الصناعة والتكنولوجيا لفترتين، إنه استقال من حزب العدالة والتنمية.

وأضاف أرجون في بيان له: "تركت حزب العدالة والتنمية اعتبارا من 13 سبتمبر الماضي، حيث اتخذت هذا القرار كنتيجة للمشاورات المكثفة مع عائلتي وأصدقائي".

وتابع: "أود أن أشكر جميع أصدقائي على أننا مارسنا السياسة في حزب العدالة والتنمية معًا وأننا نحاول تقديم خدمات جيدة لبلدنا وأمتنا".

يأتي ذلك عقب ظهور تقارير عن انضمام أرجون إلى الحزب الجديد الذي يستعد العضو المؤسس السابق في حزب العدالة والتنمية علي باباجان لتأسيسه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللجنة التنفيذية لحزب أردوغان تطالب بطرد داود أوغلو من صفوفه

أردوغان فى ورطة.. استقالات بالجملة تعجل بسقوط الرئيس التركى.. ماذا يحدث؟

هزة جديدة تضرب العدالة والتنمية التركى.. الحزب يستعد لفصل رئيسه السابق أحمد داود أوغلو.. معسكر أردوغان يتصدع بانشقاقات زعماء من الوزن الثقيل.. وحركة جديدة تتشكل لتحدي سلطته

صفعة جديدة لـ أردوغان.. حليف سابق يشكل حزبا منافسا قبل نهاية العام

ضربة قوية لـ أردوغان.. رئيس الوزراء الأسبق يستقيل من حزب العدالة والتنمية.. داوود أوغلو هدد بكشف ملفات دعم أنقرة للإرهاب.. وانشقاقات كبرى تصدع معسكر النظام التركي

أنباء عن انتخابات مبكرة في تركيا نوفمبر المقبل.. وداود أوغلو أبرز المرشحين

ترشيحاتنا

وفاة طلعت زكريا.. تفاصيل المرض المفاجئ.. وفنانون ماتوا بنفس السبب

وفاة طلعت زكريا .. أمير كرارة ينعى طباخ الريس

وقع على بياض.. مصادر: كهربا ينضم لـ الأهلى فى يناير لمدة 4 مواسم ونصف

قلق في الترجي قبل ساعات من إعلان قرار حسم أزمة الزمالك وجينيراسيون

بعد الخفض.. تعرف على أسعار الفائدة لشهادات الادخار الخماسية

وفاة طلعت زكريا.. رانيا يوسف تنعى الراحل بهذه الكلمات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الظهور الأول لأعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر في استاد القاهرة

لكل اسم حكاية.. دهب مدينة الرمال اللامعة والشواطئ الخلابة

اكتشاف قلادة ذهبية من العصر البرونزي عمرها 4 آلاف عام وسعرها مفاجأة