ضربة جديدة لـ أردوغان .. قيادي بحزب العدالة والتنمية يعلن استقالته

أعلن وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي السابق نهاد أرجون استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم، لينضم إلى سلسلة من الاستقالات اعلنتها في أوقات سابقة بعض قيادات الحزب الحاكم.



وقال نهاد أرجون، أحد قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم، والنائب لثلاث ولايات، ووزير الصناعة والتكنولوجيا لفترتين، إنه استقال من حزب العدالة والتنمية.



وأضاف أرجون في بيان له: "تركت حزب العدالة والتنمية اعتبارا من 13 سبتمبر الماضي، حيث اتخذت هذا القرار كنتيجة للمشاورات المكثفة مع عائلتي وأصدقائي".



وتابع: "أود أن أشكر جميع أصدقائي على أننا مارسنا السياسة في حزب العدالة والتنمية معًا وأننا نحاول تقديم خدمات جيدة لبلدنا وأمتنا".



يأتي ذلك عقب ظهور تقارير عن انضمام أرجون إلى الحزب الجديد الذي يستعد العضو المؤسس السابق في حزب العدالة والتنمية علي باباجان لتأسيسه.