مجلس الشيوخ الأمريكي يستعد لإجراء تحقيق حول أوكرانيا

مهد رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي الطريق اليوم الثلاثاء أمام إجراء تحقيق بشأن مزاعم تجاه أوكرانيا أثارها رودي جولياني محامي الرئيس دونالد ترامب داعيا المحامي إلى الإدلاء بشهادته.



وقال السيناتور الجمهوري لينزي جراهام في تغريدات على تويتر: "حان الوقت لمجلس الشيوخ للتقصي عن الفساد وغيره من المخالفات التي تخص أوكرانيا" وخص بالذكر إقالة المدعي العام الأوكراني السابق فيكتور شوكين.



ولم يقدم جراهام تفاصيل بشأن احتمال مثول جولياني للشهادة أو أي جلسات علنية بشأن المسألة.