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مرأة

بـ 5 جنيهات فقط.. علاجات مجربة وفعالة للزائدة الجلدية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:14 ص
علاج الزائدة
علاج الزائدة
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لمياء الياسين
بعلاجات طبيعية سريعة من مطبخك يمكنك التخلص من الزوائد الجلدية للأبد بمجموعة مكونات سريعة من مطبخك إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع برايت سايد ..

1. الثوم

سحق بضع فصوص من الثوم ووضع هذا اللب على الثآليل وتكرار هذا مرة واحدة في اليوم حتى تختفي الثآليل ويعد الثوم علاجًا معروفًا نظرًا لخصائصه المضادة للميكروبات التي يمكن أن تحميك من مختلف الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات. كل هذه الخصائص تجعل الثوم مفيدًا جدًا عندما يتعلق الأمر بمكافحة الثآليل.

4. قشر الموز

فرك قشره الموز لبضع دقائق أو ضع موزة على البثور واستخدم ضمادة لإصلاحها في مكانها كررى هذا مرة واحدة في اليوم. ضع في اعتبارك أنه قد يستغرق أسابيع لرؤية النتائج.

قد يكون من الصعب تصديق ذلك ، لكن قشر الموز يعد علاجًا رائعًا ضد الزوائد الجلدية والثآليل لأنه يحتوي على إنزيمات تشفي وتجدد البشرة.

3. صودا الخبز

عليك فقط مزج 3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز فى وعاء من الماء وإضافة صودا الخبز إلى الماء وضعى اليد أو القدم المصابة في الوعاء لمدة نصف ساعة تقريبًا ولا تستخدمى منشفة - دع يدك أو قدمك تجف.

نظرًا لخواصه المضادة للالتهابات والمطهرة ، فإن صودا الخبز هي أفضل مساعد في مكافحة الإصابات المختلفة. علاوة على ذلك ، إنه مقشر طبيعي يجفف الثآليل ويدمر بنيته.

3. عصير التين

فقط ضعى بضع قطرات من عصير التين الطازج على البثور والزوائد الجلدية فقط كرر هذا 3 مرات في اليوم. قد تحتاج إلى تكرار هذا العلاج لمدة أسبوعين.

يحتوي عصير التين على مضادات الأكسدة والعقاقير المضادة للفيروسات التي تجعله فعالًا للغاية في محاربة الثآليل ليس فقط ولكن أيضًا الأسباب الداخلية.
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