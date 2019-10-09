بكلمات مؤثرة.. نبيل الحلفاوي يعلق على وفاة طلعت زكريا

نعى الفنان نبيل الحلفاوي الفنان طلعت زكريا، الذي وافته المنية بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.





وغرّد الفنان نبيل الحلفاوي عبر تويتر: "‏رحم الله الزميل طلعت زكريا. خالص العزاء لأهله ومحبيه".





ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله طلعت زكريا طباخ الريس كان من أجمل و أعظم أدواره" و "‏‎الله يرحمه ويغفر له ويرحم جميع اموات المسلمين" و" ‏‎‎البقاء لله وحده ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".



