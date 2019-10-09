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فن

بكلمات مؤثرة.. نبيل الحلفاوي يعلق على وفاة طلعت زكريا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:20 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
نعى الفنان نبيل الحلفاوي الفنان طلعت زكريا، الذي وافته المنية بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وغرّد الفنان نبيل الحلفاوي عبر تويتر: "‏رحم الله الزميل طلعت زكريا. خالص العزاء لأهله ومحبيه".

ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله طلعت زكريا طباخ الريس كان من أجمل و أعظم أدواره" و "‏‎الله يرحمه ويغفر له ويرحم جميع اموات المسلمين" و" ‏‎‎البقاء لله وحده ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وكان طلعت زكريا قد تعرّض لوعكة صحية أمس الأول الاثنين، أدت إلى دخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى حتى وافته المنية عن عمر يناهز 58 عامًا.
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