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رياضة

مرتضى منصور يفتح النار على الاتحاد الأفريقي بسبب الخطيب

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:56 ص
صدى البلد
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نور عادل
فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك بسبب تعيين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، داخل لجنة المسابقات بالاتحاد.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات عبر برنامج "الزمالك اليوم": "ماذا يحدث داخل الاتحاد الأفريقي، لماذا يدخل الخطيب في كل قضية، فوجئنا بتواجد الخطيب في اللجنة التي ستحسم قضية مباراة جينيراسيون فوت، هل قيمة رئيس الأهلي أكبر من قيمة رئيس الزمالك؟".

وأضاف: "أريد توضيحا من الاتحاد الأفريقي، وأريد ردا واضحا من هاني أبو ريدة المختفي في الوقت الحالي".

وتابع: "الأهلي كان طرفا محرضا في أزمة مباراة جينيراسيون فوت، فهناك بعض المنتمين في الأهلي أرسلوا فيديوهات تساعد نادي جينيراسيون فوت، إذن الأهلي طرف محرض في الأزمة".

واختتم حديثه قائلا: "الاتحاد الأفريقي ليس عزبة، يجب أن يوضح رئيس الاتحاد الأفريقي سبب تواجد الخطيب في اللجنة".
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