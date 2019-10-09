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فن

وفاة طلعت زكريا.. شاهد قصة خلافاته مع عادل إمام

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:03 ص
طلعت زكريا و عادل
طلعت زكريا و عادل إمام
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شروق ابراهيم - شيري نبيل
رحل عن عالمنا النجم الكوميدي طلعت زكريا، عصر أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة نقله على إثرها للمستشفى، ثم فارق الحياة بعد ساعات.

من أكثر المواقف المثيرة للجدل في حياة طلعت زكريا هو خلافه مع الزعيم عادل إمام بسبب خروجه عن النص أثناء تصوير مسلسل العراف، حيث غضب الزعيم منه كثيرا وطالبه بالالتزام بالسيناريو، ما اعتبره الفنان الراحل منعا له من إضحاك الجمهور، وقال: "طالما مش عايز حد يضحك الجمهور جايبني ليه"، وهو التصريح الذي أغضب عادل إمام وأثار أزمة بينهما.

أما عن كواليس الصلح صرح الراحل خلال ندوته في "صدى البلد" في يناير 2018: "إنه أثناء خروج عادل إمام من "لوكيشن" تصوير عدد من مشاهده في مسلسل "عفاريت عدلي علام"، ، وجد عددًا من السيارات خارج اللوكيشن بمدينة السينما، وسأل عن الموجودين بالداخل، وهي عادته دائما لابد أن يعرف كل شيء، وعندما أخبروه أن طلعت زكريا يصور بالداخل، طلب من السائق بأن يتوقف حتى يدخل ليطمئن علي ويصافح الجميع، وكانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي".

وأضاف طلعت زكريا: "قلت للزعيم "متزعلش مني" وكان رده: "الكبير لابد وأن يسامح وأنا كبير".

وتابع: "مازالت هناك شروط للتعامل مع الزعيم عادل إمام.. أبرزها أن يكون الدور رئيسي بالإضافة الى أن تكون الشخصية لها هدف أساسي.

وكان خلاف قد نشب بين الزعيم وطلعت زكريا، بسبب تدخل الأول في الدور الذي كان يؤديه الثاني في مسلسل "العراف"، وهو ما جعله يعلن أنه لن يعمل مع الزعيم مرة أخرى.
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