حاسس بالناس..طبيب أسنان يعالج كبار السن والأطفال بالمجان

شعوره الدائم بآلام المرضى وأوجاعهم، الذي دفعه لمعرفته بحجم المعاناة التى يشعرون بها، خاصة غير القادرين ماديًا فى ظل الارتفاع المستمر للأسعار، جعل طبيب الأسنان حسام شاش، يبذل قصارى جهده لمساعدة غير القادرين من كبار السن والأطفال.





يفتح «شاش» عيادته بالمجان لمن لا يملك المال، وذلك فى يومي الأحد والخميس من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 1 ظهرا .



يعتبر "شاش " أن مهنة الطب قائمة على الأخلاق والمبادئ الحسنة، لذلك لا يهتم بالمكاسب المادية التى يجنيها، وإنما بعلاج أكبر عدد من المرضى الذين يصارعون الألم، نظرًا لعدم قدرتهم على العلاج .