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رياضة

مواقف انسانية.. تركي ال شيخ يساند محمود الخطيب رغم الخلافات

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:40 ص
محمود الخطيب وتركي
محمود الخطيب وتركي ال شيخ
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نور عادل
لم يكن بيع اسهمه داخل نادي بيراميدز، هي نهاية خروجه من الساحة الرياضية المصرية، ولكنه مازال متواجد بتجربته التي أقيمت الموسم الماضي بالمقام الأول، وبتصريحاته عن الرياضيين المصريين في المقام الثاني.

عاد تركي ال شيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، للظهور على الساحة الرياضية المصرية من جديد، وذلك من خلال دعمه ومساندته الي رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

خلال الفترة القصيرة الماضية ساند تركي ال شيخ محمود الخطيب مرتين، على الرغم من ازماته المعروفة مع مجلس ادارة القلعة الحمراء الحالي.

المرة الأولى من مساندة تركي ال شيخ للخطيب، كانت ضد تصريحات رئيس الزمالك مرتضى منصور، والتي خاض فيها في اعراض وتحدث عن اخت رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وخرج رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ليدافع عن رئيس الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا:" الكابتن الخطيب له وعليه .. ونتفق ونختلف .. لكني لا اقبل ابدا التطاول بألفاظ خارجة عليه او التعرض لاسرته بما لا يليق".

واضاف:" ادعمه واسانده في تلك الحالة .. ونتفق او نختلف حول الكورة ده شان طبيعي لكن .. التعرض لاهله عيب وحرام".

وعاد تركي ال شيخ لمساندة محمود الخطيب من جديد، وذلك عقب مرض الأخير وسوء حالته خلال الفترة الأخيرة، حيث خرج ترك ال الشيخ عبر فيديو خاص قال فيه:" "لسه عارف موضوع الكابتن الخطيب ألف سلامه وما يشوف شر ان شاء الله وربنا يرجعه لأهله وأحبابه على خير ان شاء الله بصحه وعافيه".

ويخضع رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب، لعملية حقن موضعي للعصب في الظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، بمعرفة الخبير الألماني «بيرتا لانفي»، في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التي انتابت رئيس النادي الأهلي في الأيام الماضية.

وينتظر الخطيب أسبوعا لتقييم حالته مع الراحة والالتزام ببرنامج العلاج الطبيعي بعدها يتحدد موقفه من الجراحة والتي سيتم صرف النظر عنها إذا ما زالت الآلام.

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