حكم قراءة الإمام من الهاتف أثناء الصلاة

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فتوى مسجله له، مضمونها ( ما حكم استخدام الجوال أثناء الصلاة في قراءة القرآن؟).



وأوضح ممدوح، قائلًا: بأنه يجوز ولكن بشرط استعمال الجوال في قراءة القرآن فقط ولا تكون الحركة المتعلقة بالجوال كثيرة فتبطل الصلاة.



وطالب أمين الفتوى بغلق بيانات الهاتف حتى لا تشغله الرسائل عن الصلاة، فيتحول لأداة تلهيه عن الصلاة وليس لقراءة القرآن.



هل تصح صلاة الإمام بقراءته للقرآن من الموبايل؟

كما تلقى الشيخ عمرو الورداني، امين الفتوى بدار الافتاء المصرية سؤالا يقول: هل تصح صلاة الإمام مع قراءته للقرآن من الهاتف المحمول؟.



قال أمين الفتوى إن الصلاة في هذه الحالة صحيحة، خاصة أن الهاتف المحمول به مساحة تجعله لا يقوم بتقليب الأوراق كثيرًا.



وأضاف الورداني، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن من أهم الأمور أنه يجب عليك أن تقرأ بما تحفظ مهما كان قليلا حتى لو كان من قصار السور، وعليك أن تزيد من الحفظ حتى لا تنشغل عن الصلاة بالتقليب في الهاتف.



وأشار أمين الفتوى إلى أن هناك كثيرًا من العلماء خاصة الشافعية فضلوا الصلاة بقصار السور بدلًا من قراءة بعد الآيات من سورة كبيرة، فقراءة سورة قصيرة كاملة تُثاب عليه ثوابا عظيما، بينما قراءة آيات من سورة كبيرة يُثاب على كل حرف فيه بحسنة، والحسنة بعشرة أمثالها.



وأوضح الورداني أن القراءة من المصحف الشريف أولى من القراءة من الهاتف المحمول حتى لا ينقطع اتصالك بالصلاة؛ لأن المصحف له جلاله، والإمساك بالمصحف في حد ذاته عباده، فضلًا عن هذا المحمول لأنه ربما يأتي لك اتصال أثناء القراءة منه في الصلاة.



حكم قراءة القرآن من الموبايل

من جانبه ، أكدت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إنه يجوز قراءة القرآن الكريم من الموبايل والكمبيوتر واللاب توب وأي جهاز عليه تطبيق القرآن الكريم ويجوز للإنسان القراءة منه بشرط أن يكون النص القرآني صحيح وليس به تحريف أو أخطاء تغير معنى الكلمات في النص القرآني.



وأوضحت عمارة في برنامج "قلوب عامرة" على فضائية "الحياة"، ردا على متصلة تقول: "هل تصح قراءة القرآن الكريم من الموبايل الذي أحمله معي؟"، قائلة للمتصلة: نعم ، يجوز القراءة من الأجهزة التي عليها برنامج القرآن أو أي مطبوعات خاصة بالقرآن الكريم من أي مكتوب كان بشرط صحة النص القرآني.