بعد أزمة عدم تطبيق الأدنى للأجور.. تعرف على مرتبات العاملين بالدولة حسب درجاتهم الوظيفية

اشادة برلمانية



فيما أشاد النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار وزير المالية بشأن سرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن القرار يعتبر بمثابة تلبية للمطالب البرلمانية للوزير خلال الفترة الماضية، حيث إننا سبق أن طالبنا بهذا المطلب كنواب منذ فترة طويلة وتقدمنا بطلبات إحاطة بشأنها.





وأكد "الفقى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على أهمية سرعة تنفيذ هذا القرار ومحاسبة كل المخالفين لهذا القرار قانونيًا حال قيامهم بعدم تطبيقه، مشيرا إلى أننا نتمنى أن يلبى هذا القرار مطالب الفئات الصغيرة التى تعانى من محدودى الدخل ومستحقي الدعم ، بحيث يمثل حماية اجتماعية لهم.





كما طالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بسرعة تطبيق الحد الأقصى للأجور أيضًا ومتابعة تطبيقه ومحاسبة كل من يتجاوز الحد الأقصى واسترداد المبلغ منه وإحالته للتحقيق ، حتى يتلزم الجميع.





قرار الرئيس السيسي

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وجاء ذلك خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس فى شهر مارس الماضى.وقال السيسي إنه "سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه".