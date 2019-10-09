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برلمان

انطلاق جلسة البرلمان بمشاركة مدبولي ووزيري الخارجية والري

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:15 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
انطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، بمشاركة رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، ووزيرالخارجية سامح شكري ووزير الري محمد عبد المعطي وذلك لإلقاء بيان هام.

وكان عبد العال قد رفع جلسة الثلاثاء بعد أن استمرت ل٩ ساعات تضمنتا استعراض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حكوميا بعنوان (مصر تنطلق .. ويستمر العمل)، كشف عن الوضع الاقتصادى للدولة وجهود الحكومة وأجهزة الدولة فى إصلاح هيكل الاقتصاد المصرى وما صاحب عملية الإصلاح من إجراءات حماية اجتماعية والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، وما اعقبه من تعليقات لممثلي الهيئات البرلمانية والنواب.

كما تضمنت الاستماع إلي كلمات النواب والمناقشات على بيان الحكومة وقال "عبد العال" للنواب في نهاية : "أخطركم أن رئيس مجلس الوزراء، ومعه سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى سيحضرون الجلسة العامة الاربعاءلإلقاء بيان هام جدا، ويجب أن تحرصوا على الحضور".
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