رئيس البرلمان: لن نفرط فى نقطة مياه واحدة من نهر النيل

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة المصرية بكل مؤسساتها مجندة للحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في النيل، وهذه قضية قومية وليست فيها معارضة وأغلبية.





جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، التي شهدت إلقاء رئيس الوزراء بيانا بشأن تطورات سد النهضة، مؤكدا علي أن هذه القضية تهم الأمن القومي، وجميع مؤسسات الدولة مجندة للحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في النيل، وشدد علي أن مصر تخوض معركة وطنية ، ولا يمكن لأي قيادة وطنية خالصة بحجم الرئيس عبد الفتاح السيسي كشفت عنها الأيام السابقة أن تفرط في نقطة مياه واحدة من مياه النيل قائلا: "ثقوا تمام الثقة وكل المؤسسات تعمل من أجل الحفاظ مياه النيل".





وأشار إلي أن أزمة سد النهضة سواء تم حلها أم لم يتم الحل، فإن مصر في طريقها للدخول في حزام الفقر المائي، نظرا لأن حصة مصر من مياه النيل تحتاج للضرب في 4 بعد الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتي وصلت إلى 104 ملايين نسمة.



