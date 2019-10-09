لحظة إطلاق مسلح أعيرة نارية أمام كنيسة ألمانية .. فيديو وصور

نشرت وسائل الإعلام الألمانية شريط فيديو يظهر لحظة إطلاق شخص الأعيرة النارية أمام معبد يهودي في مدينة هاله الألمانية، مما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة أخرين.



وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إنه تم القبض على مشتبه به، مطالبة المواطنين البقاء في منازلهم، وذلك حفاظا على حياتهم، عقب هروب منفذ الهجوم بواسطة سيارة.



وأضافت الشرطة الألمانية أن الهجوم نفذه 3 أشخاص، حيث تم القبض على أحدهم، وجاري البحث عن الأخرين.



كانت وسائل الإعلام الألمانية أعلنت عن إطلاق نار أمام معبد يهودي في مدينة هاله الألمانية، بالإضافة إلى إلقاء قنابل ملتوف.



