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أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تطالب تركيا بوقف العملية العسكرية في سوريا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:21 م
رئيس المفوضية الأوروبية
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر
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رويترز
دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تركيا إلى ضبط النفس ووقف العملية العسكرية التي بدأت في سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء العملية العسكرية في الشمال السوري، لتدمير أماكن تواجد القوات الكردية في شمال سوريا.

وصرح أردوغان بأن الهدف من العملية العسكرية في شمال سوريا القضاء على {التهديد الإرهابي}.

وقالت سكاي نيوز إن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية في الشمال السوري.

وبحسب الأنباء، فإن عمليات القصف التركي على مواقع شمال سوريا تستهدف قوات سوريا الديمقراطية، حيث قامت الطائرات الحربية التركية بشن ضربات جوية عليها.
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