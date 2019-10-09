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أخبار العالم

أول ضربة أمريكية لـ تركيا بعد انطلاق عملية نبع السلام

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:01 م
صدى البلد
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حسام رضوان
يضع النواب الديمقراطيون والجمهوريون الأمريكيون اللمسات الأخيرة على تشريعات بفرض عقوبات اقتصادية كرد فعل على العملية التركية في شمال سوريا على الأكراد.

وبحسب سبوتنيك، شارك فان هولين، وهو ديمقراطي، مع السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام لجمع أصوات أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز الفيتو المحتمل من قبل الرئيس دونالد ترامب.

وقال جراهام إنه سيقود الجهود في الكونجرس للتأكد من أن أردوغان "سيدفع ثمنا باهظا".

وكان جراهام قد توعد تركيا في تغريدة أمس الثلاثاء بعقوبات "من الجحيم".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السوري، للقضاء على التواجد الكردي متمثلا في وحدات حماية الشعب الكردية.

وجاءت العملية العسكرية بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي بدفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، ممثلا في سوريا والعراق.

وقال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن بلاده عازمة على التصدي لأي عدوان تركي "بكافة الوسائل المشروعة".

وأضاف المصدر أن الحكومة "على استعداد لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلطات كردية سورية تسيطر على شمال شرق البلاد.

وتعد هذه العملية الثالثة التي تقوم بها القوات التركية داخل الأراضي السورية، ضد القوات الكردية.

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